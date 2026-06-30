-VÍDEO (1.3427871)\nA bateria de um celular explodiu na mão do técnico Marcelo Henrique, de 28 anos, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Vídeo publicado pela empresa onde ele trabalha mostra o momento em que a bateria pega fogo e o funcionário cai para trás (veja acima). Apesar do susto, o técnico sofreu apenas queimaduras de primeiro grau e ficou com alguns sinais vermelhos pelo corpo.\nEu estava segurando o celular encostado no meu peito para tirar a bateria. Ela acabou explodindo, eu acabei jogando, pulando e correndo”, contou Marcelo ao POPULAR.\nA explosão aconteceu enquanto a equipe se preparava para fechar a loja para o jogo do Brasil na segunda-feira (30). Segundo o técnico, o celular chegou para dar manutenção com a bateria inchada. Após tentar trocar a bateria utilizando uma técnica que envolve o uso de espátula, o objeto acabou perfurando a bateria, que explodiu.