Uma batida entre um caminhão e um carro de passeio na GO-469, entre Trindade e Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, causou uma morte na tarde desta terça-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 15h40, na região conhecida como Pau Baixo, segundo o Corpo de Bombeiros.\nConforme a corporação, o acidente aconteceu por volta das 15h40. Não há informação de outras mortes e feridos.\nAinda de acordo com os militares, três viaturas dos bombeiros de Trindade foram enviadas para atender a ocorrência.\nAcidente entre carreta e ônibus deixa 19 feridos na BR-153, em São Francisco de Goiás\nAcidente entre van e caminhão deixa 9 feridos na BR-020, em Formosa\nIrmão de ex-vereador morreu uma semana antes de aniversário após carro sair da pista e capotar na GO-164\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Científica para apurar as diligências do acidente, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.