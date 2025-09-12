Uma criança foi batizada na cidade de Anápolis sem a autorização do pai. Segundo a advogada Mariane Stival, o caso teve início após o pai descobrir, depois de meses, que o filho havia sido batizado, depois que ele se separou da mãe da criança.\nDiante dessa situação surge uma dúvida: o sacramento do Batismo pode ser feito sem a autorização de um dos pais? Nesses casos, o Batismo pode ser anulado?\nInicialmente é preciso explicar: O que é um sacramento? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica os sacramentos são “sinais eficazes da graça, instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina”.\nO primeiro sacramento da Igreja Católica Apostólica Romana, assim conhecido como Batismo, é o fundamento de toda a vida cristã e a porta de acesso aos demais sacramentos. Ao POPULAR, o advogado Victor Naves, mestre em Direito Canônico, explicou que é através desse sacramento que a pessoa se torna cristã.