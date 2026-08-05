Uma bebê de 52 dias foi levada ao Hospital Municipal de Morrinhos, na região sul de Goiás, de acordo com a Polícia Militar. Conforme a corporação, devido à gravidade das lesões, a equipe médica acionou o Serviço Social, o Conselho Tutelar e os militares. A mãe e o pai da recém-nascida, que não é o genitor, mas a registrou como filha, foram presos suspeitos do crime de maus-tratos, segundo a PM.\nAo POPULAR, o delegado Fabiano Jacomelis afirmou que efetuou as prisões em flagrante, porém, a mãe foi solta posteriormente pela Justiça. Por não terem os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nO caso aconteceu na última sexta-feira (31). Segundo o major da Polícia Militar Vinícius de Araújo Camargo, a bebê deu entrada no hospital com diversas fraturas pelo corpo, incluindo lesões nos membros superiores e inferiores, além de edemas. Nas imagens de raio X, é possível ver diversos ossos quebrados da bebê.