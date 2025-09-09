-Bebê morre em acidente de moto em Mineiros (1.3310010)\nUm bebê de três meses morreu após um acidente de moto em Mineiros, no sudoeste goiano. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a colisão envolveu um carro e uma moto em que estavam três pessoas, um homem, uma mulher e o bebê. O bebê não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho do hospital.\nUm vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento exato em que a motocicleta é atingida pelo carro enquanto atravessa a avenida (veja acima).\nSegundo a corporação, o homem, de 20 anos, pai do bebê, teve apenas ferimentos leves, enquanto a mulher, de 14 anos, mãe do bebê, foi sorrida em estado grave e transferida ao hospital.\nComo o nome do hospital para onde a mãe foi transferida não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dela.