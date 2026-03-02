-POP_BebeGO403_020326 (1.3380541)\nUm bebê recém-nascido do sexo masculino foi abandonado dentro de uma caixa de papelão às margens da rodovia GO-403, em Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Prefeitura de Senador Canedo, o bebê tem três dias de vida, segundo informações repassadas pela equipe da Maternidade Aristina Cândida (assista ao vídeo acima).\nO caso foi registrado por volta das 17h30 deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, o bebê foi encontrado por militares do Batalhão Rodoviário durante um patrulhamento de rotina na GO-403.\nPai é preso em pousada de Goiânia com o filho considerado desaparecido há 2 anos em SP\nBispo suspeito de enviar fotos íntimas a adolescentes é expulso da igreja\nDono de empresa de vigilância é preso suspeito de salvar vídeo de clientes nuas no celular