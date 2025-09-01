Uma bebê e duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos, morreram após um acidente na GO-110, entre São Domingos e Divinópolis de Goiás, no nordeste do estado. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Segundo a Polícia Militar (PM), os sete estavam no mesmo carro. O caso aconteceu na noite desse domingo (31).\nDe acordo com familiares que preferiram não se identificar, a motorista do carro perdeu o controle da direção e o veículo capotou. As circunstâncias exatas do acidente devem ser investigadas.\nOs nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados. Assim, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dos feridos.\nA reportagem também entrou em contato com a Polícia Científica e a Polícia Civil (PC) para saber mais detalhes do caso. Porém, não houve retorno até a última atualização deste texto.