Uma bebê de 1 ano e 6 meses, identificada como Eloá Manoelly de Souza, foi encontrada morta na manhã da última terça-feira (21) dentro da casa onde morava, no Residencial Monte Pascoal, em Goiânia. A mãe da criança e o padrasto – que usa tornozeleira eletrônica e possui antecedentes criminais – são os principais suspeitos do crime.\nDe acordo com o delegado Álvares Lins, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), a cena encontrada pela equipe foi “difícil e delicada” devido à forma como Eloá foi localizada. A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) chegou ao local por volta das 7 horas e encontrou a criança já sem vida, no chão da residência. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o corpo tinha princípio de rigidez cadavérica de cerca de cinco horas.\nO exame preliminar apontou hematomas no olho direito, na boca, sangramento no ouvido direito, no tórax e queimaduras na sola do pé esquerdo, possivelmente provocadas por ponta de cigarro. Lesões antigas na região do tórax também foram observadas, sugerindo que Eloá vinha sofrendo maus-tratos há algum tempo. Os peritos indicaram que uma possível causa da morte foi traumatismo craniano, com suspeita de fratura cervical.