Um menino de 1 ano e 9 meses foi socorrido no pátio do 10º Batalhão Bombeiro Militar (10º BBM), em Catalão, na região Sudeste do estado, após ser atingido por soda cáustica. A família informou à corporação que a criança ficou exposta ao produto durante o preparo de sabão caseiro.\nSegundo os bombeiros, a criança chegou ao quartel às 15h35, nos braços da mãe, chorando bastante e com lesões na face. A equipe de plantão realizou imediatamente a descontaminação com água corrente para retirar o produto e, em seguida, encaminhou o bebê ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão para atendimento médico especializado.\nDe acordo com o tenente Arlinson Teófilo Franco, do Corpo de Bombeiros de Catalão, a família levou o bebê diretamente ao quartel minutos após o acidente. À repórter Rafaella Barros, do g1, ele informou que, após o atendimento na cidade, a criança foi transferida para Goiânia para passar por avaliação oftalmológica.