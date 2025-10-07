Tainara Marques Souza, o marido dela Arthur Lemes Lima e os filhos gêmeos (Divulgação / Maternidade Dona íris)\nUm bebê nasceu empelicado no Hospital e Maternidade Dona Iris, em Goiânia, e surpreendeu os pais e a equipe médica. O irmão gêmeo, no entanto, nasceu sem estar empelicado. Segundo a mãe dos bebês, Tainara Marques, de 24 anos, o momento foi ‘lindo e delicado’ e marcou todos os profissionais presentes na sala de parto (confira a foto acima).\nFoi um momento muito lindo e delicado, senti que algumas pessoas na sala ficaram impactadas. Além de raro, se tornou algo muito único. Já era um momento emocionante antes e ficou ainda mais depois desse acontecimento”, contou Tainara ao POPULAR.\nA publicação feita pela maternidade na manhã desta terça-feira (7) mostra o bebê envolto pela bolsa amniótica, que ficou intacta após o parto. Segundo o hospital, o nascimento dos gêmeos Luiz Marques Lima e Léo Marques Lima marcou toda a equipe presente no momento do parto.