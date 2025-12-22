Um bebê de 7 meses morreu e os pais ficaram feridos após um acidente na GO-139, em Caldas Novas, no sul do estado. Segundo apurado pela TV Anhanguera, a moto na qual a família estava foi atingida por um carro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos.\nA batida ocorreu no último sábado (20). Inicialmente, o bebê foi encaminhado ao Pronto Atendimento Infantil da cidade. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Segundo a Prefeitura de Caldas Novas, a criança morreu nesse domingo (21).\nOs pais do bebê, um homem de 25 anos e uma mulher de 26, foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e já receberam alta.