-Vídeo: Bebê nasce com dentes em Rio Verde (1.3358403)
Uma bebê chamou a atenção da família e da equipe médica ao nascer já com dois dentes aparentes, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Maria Antônia nasceu no dia 9 de novembro de 2025, em um hospital da cidade, e teve os dentinhos percebidos logo nos primeiros minutos de vida pela própria mãe.
"Foi a primeira coisa que eu vi quando ela nasceu, ela chorou e eu vi", contou a mãe, Camila Maria Cardoso, de 29 anos. Apesar do susto inicial, ela relatou ao POPULAR que o momento foi tomado pela emoção do parto.
Eu estava muito emocionada por ela ter nascido bem e pelo parto ter sido exatamente como eu queria, então acabei não focando nisso naquele momento", disse.