-POP_BEBE_DIU_23_9_2025 (1.3315640)\nUma mulher foi surpreendida ao descobrir que estava grávida mesmo usando o Dispositivo Intrauterino (DIU), que é um método contraceptivo, em Nerópolis, na Região Metropolitana da capital. Um vídeo publicado por Natalia Rodrigues, obstetra de Queidy Marina Araújo, mostra o bebê já fora da barriga, na hora do parto, com o DIU na mão (veja acima). Em entrevista à TV Anhanguera, Queidy contou que colocou o dispositivo pois não queria mais ter filhos.\nColoquei meu DIU porque eu não queria mais, o esposo na fila da vasectomia, que era uma decisão certa da gente”, revelou a dona de casa.\nConforme Queidy Marina, ela usava o método contraceptivo há dois anos e sempre fazia as consultas de acompanhamento, onde sempre mostrava que o dispositivo estava no lugar. “Era para [funcionar] sete anos, funcionou só dois”, disse.