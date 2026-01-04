A-POP_PartoUBER_040126 (1.3357096)\nUm bebê nasceu dentro de um carro de aplicativo no caminho para o Hospital Regional de Luziânia, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (assista ao vídeo acima). O caso aconteceu por volta das 22h do dia 31 de dezembro durante uma corrida que teve início em Valparaíso de Goiás com destino a Luziânia.\nAo POPULAR, o motorista de aplicativo Walisson Menezes, que mora em Luziânia, contou que a corrida teve início em Valparaíso de Goiás com destino ao Hospital Regional de Luziânia. Segundo o motorista, ao chegar para buscar a passageira, ela já apresentava fortes dores, chorava bastante e estava acompanhada do namorado.\nCheguei para encontrá-la e ela já estava chorando, sentindo dor e tudo. Aí a coloquei dentro do carro, coloquei as bolsas no porta-malas e fui para Luziânia, pela BR-040. Liguei o pisca-alerta para o pessoal (na estrada) dar passagem. Ela estava com medo de perder o neném, porque ela achou que era alguma coisa. Parece que ela não sabia que estava em trabalho de parto”, contou Walisson.