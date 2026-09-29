-VÍDEO (1.3461884)\nUm bebê de 1 ano e 6 meses saiu sozinho de uma creche e caminhou cerca de 50 metros até o local de trabalho da mãe, em Braço do Norte (SC), na sexta-feira (25).\nA mãe registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. A Secretaria Municipal de Educação e Desporto pediu a abertura de sindicância para apurar o que houve.\nA mãe havia deixado o menino no Centro Educacional Infantil Antônio Volpato, no bairro Lado da União, no começo da manhã de sexta-feira.\nImagens de câmeras de segurança do local de trabalho da mãe do bebê mostram a criança atravessando uma rua vazia. Ao chegar à porta da empresa, ele bate no vidro. A secretária da empresa abre a porta e o pega no colo após constatar que ele estava sozinho.\nJá dentro do local, a mãe identificou a criança como seu filho.