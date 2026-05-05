Uma bebê de 1 ano e 9 meses ficou gravemente ferida após uma explosão provocada por vazamento de gás em uma padaria localizada dentro de um supermercado, no Bairro Pontal Norte, em Catalão, no sudeste de Goiás. Outras três pessoas, uma delas a mãe da criança, também sofreram queimaduras em diferentes partes do corpo e foram encaminhadas para a Santa Casa do município.\nA bebê, de acordo com a polícia, aguarda transferência para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) na tarde de segunda-feira (4).\nA criança foi atendida imediatamente pela guarnição e encaminhada para o pronto atendimento infantil. Havia grande parte do corpo com queimaduras de primeiro e segundo graus”, relatou o sargento Wisiner Gomide da Silva à TV Anhanguera.