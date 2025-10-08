Casal Guilherme Isamara ao lado do filho biológico à esquerda. Yasmin e Cláudio ao lado do filho deles à direta. Ambas famílias comemoraram o aniversário de 4 anos dos meninos (Reprodução / Instagram Cláudio Alves)\nOs bebês que foram trocados em uma maternidade de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, foram destrocados e passam a morar com seus respectivos pais biológicos após quatro anos. A decisão ocorreu inicialmente pelas famílias, e foi homologada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). O caso foi amplamente explanado pelo O POPULAR quando a troca foi descoberta há um ano.\nConforme o documento judicial, obtido pela TV Anhanguera, a troca deve ser de forma gradual, entre Yasmin Kessia da Silva e Cláudio Alves, e o casal Guilherme Luiz de Souza e Isamara Cristina Mendanha. Os meninos vão ficar com seus pais biológicos de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana haverá uma escala.