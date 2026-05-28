Os gêmeos siameses Bernardo e Eduardo nasceram nesta quinta-feira (28), no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (HEMU), em Goiânia. Os bebês são do Tocantins e vieram ao mundo unidos pela região do abdômen, compartilhando o fígado. Apesar da complexidade do caso, os recém-nascidos apresentam quadro clínico estável e seguem sob cuidados intensivos na UTI Neonatal da unidade.\nVeja mais detalhes do parto de Eduardo e Bernardo: Gêmeos siameses passam bem\nDe acordo com a atualização de saúde do hospital, enviada ao POPULAR, Bernardo está em suporte ventilatório não invasivo, enquanto Eduardo permanece em ventilação mecânica invasiva.\nAinda segundo o comunicado, os dois mantêm sinais vitais estáveis e não precisam, neste momento, de medicações para controle da pressão arterial. Eles seguem em dieta zero e realizam exames complementares, como ecocardiograma, radiografias e exames laboratoriais.