À esquerda, o casal Guilherme e Isamara; à direita, Yasmin e Cláudio. As famílias comemoraram antecipadamente o aniversário de 4 anos dos meninos (Reprodução/Instagram Cláudio Alves)\nOs bebês trocados no Hospital da Mulher de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, passaram a ter os nomes dos pais biológicos e dos afetivos no documento. Além das novas certidões de nascimento, as crianças, que completam 4 anos na próxima quarta-feira (15), também vão morar com seus respectivos pais biológicos. Os detalhes da destroca foram estipulados em uma decisão da Justiça, obtida pela TV Anhanguera.\nO documento estabelece que a destroca seja feita de forma gradual entre Yasmin Kessia da Silva, Cláudio Alves e o casal Guilherme Luiz de Souza e Isamara Cristina Mendanha. Assim, os meninos vão ficar com seus pais biológicos de segunda a sexta-feira, sendo que nos finais de semana haverá uma escala.