Um homem, de 37 anos, morador de Goiânia, está internado em um hospital privado na capital com suspeita de intoxicação por metanol. Conforme o secretário estadual de saúde, Rasível dos Reis, dos nove casos que estavam sendo investigados, um está sendo investigado, três foram descartados e cinco foram excluídos.
Esses três casos que eram realmente suspeitos, que atendia critérios, suspeitos de metanol, foram descartados. Cinco foram excluídos, ou seja, apresentaram sintomas de embriaguez, melhorou, foi assintomático e era intoxicação etílica", explicou o secretário em entrevista ao POPULAR.
De acordo com a SES e a SSP-GO, 22 cidades no estado foram alcançadas com a força-tarefa integrada. (Isadora Sátira/ O Popular)
Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (14) na sede da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, o superintendente da Polícia Científica, Ricardo Matos, explicou que 665 bebidas foram coletadas para análises durante a primeira e a segunda etapa da força-tarefa integrada.