-VÍDEO: Belarusso que cruza o Brasil de bicicleta se encanta com paisagens de Goiás e viraliza (1.3438508)\nDepois de cruzar dezenas de cidades goianas de bicicleta, o bielorrusso Sergio Buzo, de 41 anos, tem encantado internautas ao mostrar as belezas naturais de Goiás nas redes sociais. Nos últimos meses, ele percorreu locais como a Chapada dos Veadeiros, Terra Ronca, Parque Nacional das Emas, Salto Paraguassu e a Ponte de Pedra, em Paraúna, além de passar por municípios como Jataí, Rio Verde, Mineiros, Quirinópolis e Goiânia. Os vídeos, que também mostram os desafios da estrada, têm viralizado e atraído milhares de novos seguidores.\nDesde abril, Sergio tem feito viagens de ida e volta entre Goiás e Mato Grosso, mas foi durante junho e julho que concentrou boa parte dos passeios pelo estado. Em um dos vídeos, por exemplo, ele enfrenta uma forte chuva antes de fazer um passeio de caiaque no Salto Paraguassu, no município de Baliza. Em outro, brinca ao visitar a Ponte de Pedra, em Paraúna, perguntando: "Ponte de Pedra, mas cadê a ponte?", até que um guia o leva ao monumento natural.