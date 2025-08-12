Os benefícios das Associações de Pais, Mestres e funcionários (APMFs) dos Colégios Estaduais da Policia Militar de Goiás (CEPMG's) devem ser estendidos a todos os alunos após um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ser firmado entre o Ministério Público de Goiás (MP-GO) e o governado estadual e assinado nesta terça-feira (12). A contribuição voluntária, usada para melhorias na qualidade do ensino das ecolas públicas, era destinada apenas para os alunos que pagavam taxa.\nNós temos casos de vários alunos que não podem contribuir e as associações fornecem uniforme, mas nós tínhamos muitas reclamações como não ter acesso a um aplicativo, alguém ter acesso a notas primeiro. Essa questão nós discutimos muito, então, quero crer que agora com a assinatura do TAC e com a adesão, as associações vão ter um ano para se adaptar e elaborar o plano de cooperação que vai ser feito entre elas e os colégios e ali elas vão tratar de aparar essas arestas para que todos possam ser atendidos”, explicou a promotora Maria Bernadete Ramos Crispim em entrevista coletiva.