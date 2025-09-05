-Betoneira foi usada para misturar substâncias de medicamentos clandestinos (1.3308696)\nUma betoneira foi usada para misturar as substâncias para a fabricação de medicamentos clandestinos apreendidos em uma operação, constatou a Polícia Civil (veja vídeo acima). O equipamento utilizado para produzir concreto ou argamassa para obras foi encontrado em um endereço de investigados. Um suspeito, Miguel de Oliveira Salomão Filho, foi preso na quinta-feira (4).\nA advogada Sandra Stephani Marques, designada pela Justiça para a defesa do investigado, contou ao POPULAR, nesta sexta-feira (5), que o juiz Ronny Andre Wachtel entendeu "que a manutenção da prisão será necessária, ele irá continuar preso".\nA defesa reafirma seu compromisso com a ampla defesa e o devido processo legal, princípios que asseguram a todos os cidadãos um julgamento justo e dentro da legalidade", destacou a advogado, por nota (veja íntegra do comunicado ao final desta reportagem).