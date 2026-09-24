-VÍDEO BEZERRA (1.3459929)\nUma bezerra foi resgatada com um galão plástico e arame farpado presos à boca às margens da GO-164, em São Luís de Montes Belos, no oeste de Goiás. Imagens gravadas no local mostram os ferimentos no animal, que estava sem condições de se alimentar adequadamente (assista acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nO resgate foi realizado na terça-feira (22) pelo protetor João Luiz, integrante da Associação Montebelense de Proteção Animal (AMPA), com o auxílio de um amigo. Ao avistarem a bezerra perambulando próximo à pista com risco de atropelamento e de provocar acidentes, eles conseguiram conter o animal para fazer a remoção imediata dos objetos.\nMotorista arrasta boi preso a caminhonete e faz piada com situação; vídeo\nMotorista arrasta cavalo em caminhonete em rua de Goiânia; vídeo