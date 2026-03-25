-Vídeo (1.3390721)\nUma ocorrência chamou a atenção do Corpo de Bombeiros de Caçu, no centro goiano. Ao serem acionados para combater as chamas de um carro que estava pegando fogo, a corporação se deparou com uma bíblia intacta dentro do porta-malas do veículo. Apesar do susto, não houve registro de vítimas, informou a corporação.\nImagens obtidas pela TV Anhanguera mostram o momento em que os bombeiros tentam apagar o fogo do carro, que foi tomado pelas chamas (assista acima).\nO caso aconteceu na tarde desta terça-feira (24). De acordo com os militares, foi realizado o combate direto ao incêndio, além da proteção de uma residência próxima.\nMercedes pega fogo em posto de gasolina às margens da GO-020; vídeo\nVídeo mostra homem colocando fogo em carro no meio da rua, em Goiânia\nVeículo pega fogo após acidente com cavaleiro e carro de boi na GO-439