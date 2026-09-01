-Vídeo: Bíblia intacta após incêndio (1.3451037)\nUm incêndio destruiu uma loja de embalagens no Setor Jardim Balneário Meia Ponte, na região norte de Goiânia. Apesar da rápida propagação do fogo, que consumiu estoques de materiais e móveis do comércio, um detalhe chamou a atenção: uma Bíblia foi encontrada completamente intacta em meio às cinzas. Um vídeo divulgado pelo portal Jardim Balneário Notícias mostra o contraste entre o livro e o cenário de destruição no local (assista acima).\nAo repórter Fábio Castro, da TV Anhanguera, o proprietário do estabelecimento, Wildes do Prado Fiorentino, contou que o livro estava guardado dentro de uma mesa e aproveitou para reforçar sua fé.\nA mesinha queimou completamente, os documentos da loja, boletos, tudo que estava lá queimou tudo. E ele [um amigo] me entregou a Bíblia que não aconteceu nada, nenhum arranhão. Isso aí me chamou muita atenção. O Deus que eu sirvo é o Deus das causas impossíveis. O Deus que me deu essa loja, se for da vontade dele, vai me dar recursos para reabrir", relatou o comerciante.