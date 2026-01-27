Reinaugurado na noite da última sexta-feira (23), o Lyceu de Goiânia, localizado no Centro da capital, já inicia sua nova fase com cerca de 800 alunos matriculados. Referência histórica para os goianos, a unidade passa a ser a primeira escola bilíngue da rede estadual, com ensino em português e francês, além de funcionamento em período integral.\nFundado em 1846, ainda na antiga capital de Goiás, o Lyceu de Goiânia é a instituição de ensino mais antiga de Goiás. Ao longo de quase dois séculos, a escola formou gerações de líderes, intelectuais e profissionais que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento do estado.\nLyceu de Goiânia será o primeiro colégio estadual bilíngue\nLyceu de Goiânia e o IFG mostram como o art déco caminhou pelas instituições de ensino na capital\nLyceu de Goiânia se prepara para seu renascimento como prédio e proposta