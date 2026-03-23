-VÍDEO (1.3389585)\nUm biólogo caiu de uma altura de mais de seis metros em uma caverna, no distrito de Barbosilândia, no nordeste do estado. Pedro Martins, de 32 anos, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), estava pesquisando sobre aranhas no local quando caiu na caverna, popularmente conhecida como “Corujão”, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.\nNesta segunda-feira (23), o biólogo compartilhou nas redes sociais que teve ferimentos leves e recebeu um ponto na mão. “Por muita sorte, caí em uma posição que amorteceu o impacto entre duas grandes pedras. Saí praticamente ileso, apenas escoriações leves e um ponto na mão”, informou o profissional nas redes sociais.\nO acidente aconteceu no domingo (22), por volta das 10h30. Pedro Martins desenvolvia um estudo sobre aranhas e a fauna cavernícola acompanhado de alguns colegas quando caiu na caverna.