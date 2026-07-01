(Reprodução / TV Anhanguera)\nA biomédica Joelma Rosa dos Reis ameaçou agredir seu ex-companheiro por telefone horas antes de invadir sua casa com um carro e atropelar três crianças e uma mulher. Segundo o documento da audiência de custódia, a suspeita foi motivada por ciúmes e uma das testemunhas afirmou que a investigada já fez outras ameaças de agressão ao ex-companheiro, por não aceitar o fim do relacionamento.\nA mulher foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva nesta terça-feira (30), após audiência de custódia. O POPULAR entrou em contato com a defesa, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nAinda segundo o documento da audiência de custódia, moradores que estavam no local se revoltaram com a atitude da investigada e a agrediram.\nQuando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, Joelma estava dentro do carro, que tinha os vídeos quebrados. Segundo o relato, ela estava cercada de populares e familiares e tinha machucados no corpo.