Biomédica tentou invadir casa por ciúmes do ex, de acordo com a polícia (Reprodução / TV Anhanguera)\nUma biomédica, de 48 anos, atropelou três crianças, de 10, 12 e 14 anos, e uma mulher após prensá-las com o carro contra um portão, em Goiânia, de acordo com o relato de testemunhas durante audiência de custódia. Conforme a Polícia Militar (PM), ela não aceitava o fim do relacionamento com o ex-companheiro e tentou invadir a casa. Após o acidente, a motorista foi agredida por populares e teve os vidros do carro quebrados.\nA mulher foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva nesta terça-feira (30), após audiência de custódia. O POPULAR entrou em contato com a defesa, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu às 18h20 de segunda-feira (29), no bairro Parque Industrial. Conforme relatos de testemunhas contidos no processo, horas antes a biomédica havia ligado para a mulher dona da casa onde o ex estava, a xingado e afirmado que iria agredir o homem.