Érika Luciana de Sousa Machado desapareceu no sábado (1º/11), após sair da casa da mãe, no distrito de Olhos d’Água, em Alexânia (Arquivo Pessoal / Júlio César)\nA biomédica Érika Luciana de Sousa Machado, de 47 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (1º), após sair da casa da mãe, no distrito de Olhos d’Água, em Alexânia, dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro. Horas depois, o veículo dela foi encontrado abandonado em Corumbá de Goiás, com pane mecânica.\nSegundo o irmão de Érika, Júlio César, as buscas continuam e a família ainda não tem novas informações sobre o paradeiro da mulher.\nDe acordo com o irmão, Érika planejava viajar no domingo (2) para Jataí, onde mora o pai da família. No entanto, ao sair de casa por volta das 10h, ela tomou um rumo diferente e seguiu para Corumbá.