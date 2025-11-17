A biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, está desaparecida há 16 dias, após sair de casa, no distrito de Olhos d'Água, dizendo que iria à oficina mecânica e comprar ração para os cachorros. Ao POPULAR, o irmão dela desabafou dizendo que a família está ‘sem palavras’ diante da situação.\nAs buscas pela biomédica foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros de Pirenópolis. À reportagem, a corporação informou que as buscas estão suspensas devido à falta de mais informações que possam direcionar as atividades, sejam buscas com cães ou mergulho.\nDe acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento de Érika Luciana continua sendo investigado pela delegacia de Corumbá de Goiás, inclusive com o auxílio do Grupo de Investigação de Desaparecidos de Goiânia. Porém, ainda não há atualizações sobre o caso.\nO POPULAR elaborou a cronologia do caso e explicou o que se sabe e o que ainda falta esclarecer.