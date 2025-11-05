A biomédica Érika Luciana de Sousa Machado, de 47 anos, planejava viajar no domingo (2) para Jataí, onde mora o pai, segundo o irmão. Érika desapareceu no último sábado (1º) após sair de casa dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro.\nEstava em uma fase difícil e foi para a casa da minha mãe para descansar. A viagem a Jataí seria para passar um tempo com nosso pai”, relatou Júlio César.\nSegundo o irmão de Érika, Júlio César, as buscas continuam e a família ainda não tem novas informações sobre o paradeiro dela. À TV Anhanguera, o irmão relatou o sofrimento da família pelo desaparecimento da biomédica.\n"Nós pedimos encarecidamente que qualquer pista, uma pista verídica, pois o momento é de muita dor. Qualquer informação entrem em contato, por favor", disse.\nÉrika estava na casa da mãe no distrito de Olhos d'Água, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a família, o veículo dela foi encontrado abandonado em Corumbá de Goiás, com pane mecânica.