A biomédica Érika Luciana de Sousa Machado, de 47 anos, que desapareceu no último sábado (1°), bateu o carro antes de sumir quando saiu para comprar ração para os cachorros, segundo o irmão. Ao g1 Goiás Júlio César contou que a irmã estava na casa da mãe, em Olhos D’Água, município de Alexânia, quando disse que iria até Corumbá de Goiás para realizar a compra e verificar o farol do carro para a viagem que pretendia fazer no domingo (2) à casa do pai, em Jataí, no sudoeste goiano.\nSegundo o irmão, Érika estava na casa da mãe para descansar, pois passava por uma fase difícil. “A viagem a Jataí seria para passar um tempo com nosso pai", relatou Júlio.\nO POPULAR entrou em contato com o irmão da biomédica na manhã desta quinta-feira (6), mas, segundo ele, a família ainda não tem pistas sobre o paradeiro de Érika.