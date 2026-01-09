Érika Luciana Machado está desaparecida há mais de dois meses (Arquivo Pessoal/Júlio César)\nA Polícia Civil (PC) ampliou as buscas pela biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, que está desaparecida há mais de 60 dias. Segundo a delegada Aline Lopes, responsável pelo caso, a área foi expandida para um raio de oito quilômetros a partir do ponto onde Érika deixou o carro, em uma região de mata. Entretanto, nenhuma pista foi encontrada. Enquanto isso, a família segue aflita por respostas.\nAo POPULAR, o consultor de vendas Júlio César de Souza, irmão de Érika, revelou que o pai está sofrendo muito. Mesmo sendo um homem religioso e forte, Júlio contou que o idoso tem algumas recaídas e chora ao lembrar da filha.\nA dor é muito forte, a gente fica [com] um vazio muito grande. O Natal foi totalmente atípico, meu pai faz aniversário no Natal. Foi um Natal muito triste, muito dolorido", compartilhou o familiar.