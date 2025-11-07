Érika Luciana, de 47 anos, que está desaparecida desde 1º de novembro (Arquivo Pessoal / Júlio César)\nA biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, que está desaparecida há uma semana, tem depressão, ansiedade e faz uso de medicamentos. O irmão dela, Júlio César, contou ao POPULAR que Érika estava muito triste antes de desaparecer, mesmo com os remédios em dia. A Polícia Civil (PC) continua investigando o caso.\nSegundo o familiar, havia uma pista de que Érika pudesse ter caminhado por um trecho da BR-414, entre Planalmira e Anápolis. Inclusive, imagens de uma câmera de monitoramento chegaram a ser divulgadas na internet. Porém, mais tarde a polícia constatou que a mulher em questão não é a biomédica.\nJúlio César também revelou que a família está muito abalada com a situação.\n[Estamos] aflitos, ansiosos, [com o] coração apertado. Pedindo a Deus que nos apresente a nossa irmã, que ele sabe de todas as coisas. Viva ou morta, mas queremos a nossa irmã", desabafou.