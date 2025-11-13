A biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, está desaparecida há 11 dias após sair de casa, no distrito de Olhos d'Água, dizendo que iria comprar ração para os cachorros. Horas depois, o carro dela foi encontrado abandonado em Corumbá de Goiás, com pane mecânica. A Polícia Civil investiga o caso. O POPULAR separou uma cronologia com os principais acontecimentos desde o desaparecimento dela. Confira:\nQuem é a biomédica que sumiu após sair para comprar ração para cachorros e bater carro em Goiás\nBuscas por biomédica desaparecida são encerradas pelos bombeiros, e irmão desabafa: 'É uma sensação de impotência'\nBiomédica desaparecida tem depressão e estava muito triste antes de sumir, diz família\nDesaparecimento\nÉrika Luciana está desaparecida desde o dia 1º de novembro. Quando desapareceu, ela vestia calça jeans escura, blusa preta de manga longa e usava tênis, segundo os bombeiros. A biomédica possui cabelos médios e pretos e estaria carregando apenas o celular, um documento e o cartão bancário.