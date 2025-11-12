Érika Luciana, de 47 anos, que está desaparecida desde 1º de novembro (Arquivo Pessoal / Júlio César)\nA biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, desapareceu após sair de casa, no distito de Ohos d'Água, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, no último dia 1º. O carro dela foi encontrado abandono em Corumbá de Goiás, na região central do estado, e até o momento não há informações sobre o seu paradeiro. O Corpo de Bombeiros Militar fez buscas na região, mas depois de uma semana, encerrou as atividades no sábado (8).\nAo POPULAR, o irmão da biomédica, Júlio César, contou que agora a Polícia Civil informou que fará investigação "com o trabalho de inteligência".\nQualquer pista, qualquer evidência, eles vão checar na hora, mas aquelas buscas in loco eles suspenderam", pontuou Júlio César.\nBuscas por biomédica desaparecida são encerradas pelos bombeiros, e irmão desabafa: 'É uma sensação de impotência'