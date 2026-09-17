A biomédica Heloísa Garces Abrão, de 24 anos, morreu após o carro que dirigia sair da pista e capotar na GO-305, próximo à Goiandira, nesta quarta-feira (16). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou Heloísa fora do veículo, inconsciente e sendo amparada por terceiros.\nSegundo a corporação ao jornal O POPULAR, um médico que estava no local também prestou atendimento à vítima e acompanhou os bombeiros durante o transporte até o hospital mais próximo.\nHeloísa foi imobilizada com colar cervical e colocada em uma prancha rígida. Os bombeiros também utilizaram uma cânula de Guedel e administraram oxigênio durante o atendimento e o transporte até a unidade de saúde.\nVeja quem era filha de funcionário público que morreu após carro cair em ribanceira\nTenente da PM e pastor: veja quem era o segurança de Virginia que morreu em acidente com a esposa