Érika Luciana, de 47 anos, que está desaparecida desde 1º de novembro (Arquivo Pessoal / Júlio César)\nA biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, transferiu R$ 10,4 mil para a mãe pouco antes de desaparecer. A familiar alegou à polícia que só viu a movimentação bancária depois que a filha sumiu, no dia 1º de novembro. As informações foram reveladas ao POPULAR pela delegada do caso, Aline Lopes.\nA mãe não soube explicar por que ela passou esse dinheiro. Ela [Érika] afirmou a amigos que queria sumir por um tempo, que ela queria ir para o meio do mato, ficar sem contato com ninguém, para depois, quando voltasse, ir para Jataí encontrar o pai", explicou Lopes.\nAlém disso, a delegada confirmou à reportagem que a biomédica possui depressão e mencionou que ela estava passando por um momento de instabilidade. "A linha [de investigação] mais provável é de que Érika possa ter se ocultado de maneira voluntária, dado o histórico relatado pelos familiares e amigos", revelou.