-VÍDEO: Padre faz sinais em libras para se comunicar com fiel (1.3407667)\nEm um gesto que une devoção e inclusão, Dom Danival Milagres Coelho, de 49 anos, bispo auxliliar da Arquidiocese de Goiânia protagonizou um momento histórico para a comunidade surda local na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no setor Vera Cruz. Quebrando as barreiras do silêncio que muitas vezes afastam pessoas com deficiência das celebrações religiosas, o Bispo Auxiliar de Goiânia dedicou-se ao aprendizado de alguns sinais na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para ministrar o sacramento da crisma a fiéis surdas.\nAo POPULAR, Dom Danival Milagres Coelho, de 49 anos, contou que não chegou a estudar libras, mas aprendeu os sinais para interpretar para as crismandas. Segundo o religioso, as palavras usadas para ungir o crismando são estas: diz o nome da pessoa e acrescenta: “recebe por este sinal, o Espírito Santo, Dom de Deus”. Em seguida o bispo saúda a pessoa dizendo: “A paz de Cristo esteja contigo”, destacou o sacerdote.