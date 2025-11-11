O bispo diocesano de Anápolis Dom João Wilk faleceu na tarde desta terça-feira (11), aos 74 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca que evoluiu para complicações em múltiplos órgãos, de acordo com a Diocese de Anápolis. O bispo estava internado desde o dia 4 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro Hospitalar Ânima, em Anápolis.\nDe acordo com a Diocese de Anápolis, o quadro de saúde de Dom João vinha se agravando desde abril deste ano, quando foi diagnosticado com limitação na função hepática. Como também possuía insuficiência cardíaca crônica, o tratamento exigia acompanhamento contínuo e delicado.\nDom João era natural da Polônia, nascido em 18 de setembro de 1951, e foi ordenado presbítero em 24 de junho de 1976. Chegou ao Brasil ainda jovem e dedicou boa parte de sua vida pastoral ao serviço da comunidade católica em Goiás, segundo a Diocese.