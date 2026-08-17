-Vídeo POP: Bispo Romaria (1.3445482)\nO bispo da Diocese de Formosa, Adair José Guimarães, criticou a realização de casamentos fora do ambiente religioso durante a celebração da Santa Missa na Romaria de Nossa Senhora da Abadia do Muquém, em Niquelândia, no norte goiano. A pregação aconteceu na última sexta-feira (14).\nAo defender que o matrimônio deve ser celebrado exclusivamente diante do altar, o líder religioso afirmou ficar com o "coração triste" ao observar pedidos de noivos para cerimônias em clubes, praias e às margens de lagos (veja o vídeo acima).\nO casamento se realiza na frente do altar. Eu, quando vejo esses jovens, sobretudo da classe alta, pedir pra casar em clube, pedir pra casar na beira de praia, de lago, essas coisas, eu já fico com o coração triste. Não sabem o que que é o casamento. Ninguém pode casar fora do altar. Eucaristia e matrimônio é coeso", afirmou o bispo.