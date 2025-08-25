O bispo Oídes José do Carmo, presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira - Campo de Campinas (AD Campinas), afirmou que mandou dispensar a emenda impositiva no valor de R$ 950 mil que a vereadora Leia Klebia (Podemos) destinou para a Associação Goiana de Atualização e Realização do Cidadão (Agarc) usar como apoio na estrutura da 34ª edição do Conectados, congresso realizado anualmente pela igreja presidida pelo bispo, com ministrações e shows gospel voltados para o público evangélico jovem.\nA declaração do líder religioso foi dada ao POPULAR após publicação de reportagem pelo jornal mostrando que a Agarc não tinha nenhuma experiência neste tipo de evento e nem relação com o segmento evangélico e que, segundo a associação, o repasse foi um pedido da própria vereadora, para que apoiasse a AD Campinas na relação do evento gospel. Oídes disse que estava em viagem para os Estados Unidos e retornou no sábado (23), quando então buscou todas as informações sobre esta parceria com a associação.