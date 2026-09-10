-VÍDEO: Prisão ex-bispo (1.3454640)\nUm ex-bispo de uma igreja evangélica de Cidade Ocidental foi preso na última segunda-feira (7) suspeito de estupro e importunação sexual. Segundo a Polícia Civil, quatro vítimas já foram identificadas e existem quatro inquéritos policiais instaurados para apurar os casos.\nComo a investigação corre em segredo de Justiça, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do ex-bispo para pronunciamento. A redação entrou em contato com a igreja onde o então líder religioso atuava, por meio de redes sociais, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue em aberto.\nDe acordo com o delegado Aluísio Nascimento, ao jornal O POPULAR, as investigações começaram em março deste ano, depois que as vítimas procuraram a delegacia e relataram os supostos crimes.