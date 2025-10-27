O bispo da Diocese de Anápolis, Dom João Casimiro Wilk, está internado desde a última sexta-feira (24) na unidade de terapia intensiva (UTI) do Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. Em nota, a Cúria informou que o religioso apresenta um quadro de saúde considerado delicado, porém estável, e está sob observação constante da equipe médica.\nDom João Wilk foi internado após apresentar um quadro de fraqueza e pressão baixa. Esta é a terceira internação do bispo de Anápolis em 2025. No mês de maio, o religioso chegou a ficar na UTI após um episódio de desconforto abdominal. Já em abril, ele permaneceu internado por cinco dias com diagnóstico de debilidade hepática e baixa atividade cardíaca, além de efeitos colaterais provocados por medicamentos.\nBatismo sem a autorização de um dos pais pode ser anulado? Entenda o que diz especialista