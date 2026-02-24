Bispo enviava fotos íntimas à adolescentes e abusos ocorreram também durante programações da igreja, segundo as denúncias. (Reprodução / TV Anhanguera e Google Street View)\nUm bispo evangélico, de 43 anos, suspeito de enviar fotos íntimas para adolescentes, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, foi expulso da igreja, segundo a administração. As informações foram apuradas pela TV Anhanguera. Ao POPULAR, a delegada Dilamar de Castro afirmou que as ocorrências foram registradas na semana passada e que analisa o caso para saber qual será a tipificação. Ao menos quatro jovens registraram boletim de ocorrência por abusos que teriam começado em 2014.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do bispo para que pudesse se posicionar. Em nota, a Igreja Batista Missionária Global Mission (IBM Global Mission) informou que tomou conhecimento de relatos envolvendo conduta supostamente inadequada atribuída a pessoa vinculada à sua liderança e que a situação está sendo tratada com “máxima seriedade, responsabilidade e rigor institucional”. Por fim, a instituição disse que está colaborando com as investigações (veja a nota completa no final).