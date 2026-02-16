A caminhonete Ford 1969 azul estava à frente com seu estandarte estilizado em homenagem ao cachorro Mancha, um border collie falecido em janeiro de 2024, e que deu nome a um bloco de Carnaval já tradicional em Goiânia. O veículo, porém, já não é o responsável por trazer as caixas de som e empolgar o público que foi tomando conta aos poucos da Avenida Araguaia, entre as ruas 1 e 2, no Setor Central da capital. Um caminhão com equipamentos profissionais de som e DJs reconhecidos pelo público é que estava logo atrás da antiga caminhonete, uma mudança que mostra o crescimento do bloco no carnaval goianiense, com a expectativa de ter atraído 20 mil pessoas neste domingo (15).\nO público esperado é dez vezes mais do que o que se divertiu há oito anos, ainda em 2018, quando pela primeira vez o Bloco do Mancha passeou nas ruas da capital, ainda a partir da Rua T-30, no Setor Bueno, na antiga loja Ambiente Skate Shop. Foi nesse ambiente em que o bloco foi criado, a partir do seu fundador e agora organizador do evento, Daniel Atassio, em homenagem ao cachorro de sua família, o Mancha, que acompanhou os festejos desde o primeiro evento até sua morte, vítima de uma doença do carrapato, que lhe afetou o fígado e o levou em três dias.