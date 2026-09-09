-influenciadora_golpe_piri.mp4 (1.3454184)\nO que era para ser um fim de semana de descanso no feriado da Independência terminou em frustração para a influenciadora digital Rani Rockert. Atraída por um anúncio patrocinado em uma rede social, ela reservou um chalé de luxo em Pirenópolis, realizou o pagamento integral via Pix e só descobriu ter sido vítima de um golpe ao chegar ao endereço e constatar que a página utilizada na negociação era falsa (confira o vídeo acima).\nAo POPULAR, Rani contou que viajar até a cidade histórica era um desejo antigo. Ela descreveu o "choque" que sentiu ao descobrir que havia sido vítima de uma fraude.\nEu tinha muita vontade de conhecer Pirenópolis. Foi assustador chegar lá e não existir reserva. É constrangedor, não desejo isso para ninguém", relatou.\nSegundo Rockert, o anúncio tinha fotos de alta qualidade e o atendimento era atencioso pelo WhatsApp. Ao fechar a negociação e realizar o pagamento, a influenciadora chegou a receber um contrato com todos os detalhes confirmando a reserva. A estrutura profissional fez Rani acreditar que alugava um bangalô legítimo para passar o feriado.