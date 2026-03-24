-VÍDEO (1.3390087)\nUm carro foi flagrado trafegando a 233 km/h no km 450 da BR-060, em Jataí, região sudoeste do estado. Um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o momento em que um radar portátil detecta a velocidade do veículo, que ultrapassa o limite permitido em 112% no local.\nO flagrante foi realizado na manhã de segunda-feira (23). As viaturas da PRF fiscalizavam a rodovia no sentido de Goiânia para Jataí quando o veículo, uma BMW com placa da capital, passa em alta velocidade.\nCasos como esse são considerados infrações gravíssimas, com multa no valor de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, a polícia informa que dirigir a uma velocidade superior a 50% já é considerado uma infração gravíssima.\nAlém disso, conforme orienta a PRF, conduzir em alta velocidade, além de ser infração de trânsito, representa alto risco à segurança dos veículos que trafegam na via. A velocidade é uma das principais causas de acidentes graves nas rodovias federais.